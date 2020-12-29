На Донбассе военный несколько раз выстрелил в сослуживца. Его арестовали

Фото: подозреваемого взяли под стражу (facebook.com/ato.gp.gov.ua)

В Луганской области украинский военнослужащий несколько раз выстрелил в сослуживца. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство.

Об этом в Facebook сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

В частности, 26 декабря военной прокуратуре сообщили о ранении солдата одной из воинских частей вследствие неосторожного обращения с оружием. Но при проверке инцидента установили, что солдат получил сквозные огнестрельные ранения живота и голени. А выстрелы осуществил его сослуживец.

Подозреваемого задержали, ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. После этого суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Трехизбенка на линии разграничения пьяный военнослужащий устроил стрельбу и ранил другого военного.

Также ранее на Донбассе украинский военный избил и поджог сослуживца. По версии следствия, подозреваемый сделал это с целью ограбить его.