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На Донбассе военный несколько раз выстрелил в сослуживца. Его арестовали

Донбасс, Вторник 29 декабря 2020 16:53
На Донбассе военный несколько раз выстрелил в сослуживца. Его арестовали
Фото: подозреваемого взяли под стражу (facebook.com/ato.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Луганской области украинский военнослужащий несколько раз выстрелил в сослуживца. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство.

Об этом в Facebook сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

В частности, 26 декабря военной прокуратуре сообщили о ранении солдата одной из воинских частей вследствие неосторожного обращения с оружием. Но при проверке инцидента установили, что солдат получил сквозные огнестрельные ранения живота и голени. А выстрелы осуществил его сослуживец.

Подозреваемого задержали, ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. После этого суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Трехизбенка на линии разграничения пьяный военнослужащий устроил стрельбу и ранил другого военного.

Также ранее на Донбассе украинский военный избил и поджог сослуживца. По версии следствия, подозреваемый сделал это с целью ограбить его.

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