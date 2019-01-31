На Донбасі військові знищили бронетранспортер бойовиків

Бойовики обстрілювали позиції українських військових з зенітної установки на МТЛБ

В Луганской области в районе Крымского украинские военные уничтожили бронетранспортер боевиков, на котором была зенитная установка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник вел обстрел, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, которая была установлена ​​на МТЛБ-У (многоцелевой транспортер легкий бронированный). После начала обстрела маневренная огневая группа из состава Объединенных сил нанесла ответный удар, а расчет "Стугна-П" осуществил пуск по бронированному объекту. В результате военные подавили минометную батарею противника, а также уничтожили МТЛБ-У с расчетом зенитной установки.

Напомним, ранее в пресс-центре ООС рассказали, что за минувшие сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный. Всего 30 января боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Отметим, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик подчеркнул приверженность минским соглашениям и заявил об их безальтернативности.