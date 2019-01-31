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У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі за добу

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 07:38
У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі за добу
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo)

Втрат серед ЗСУ немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі  протягом минулої доби, 30 січня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, тричі велися обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з ручних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї у районі населених пунктів Павлопіль, Мар'їнка, Новомихайлівка.

Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції у районі населеного Кряківки, Хутора Вільний, Попасної, Кримського.

"За даними розвідки, 30 січня, двох окупантів знищено, троє отримали важкі поранення. Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, українські військові на Донбасі знешкодили засідку бойовиків. Розвідгрупа нейтралізувала бойовиків і захопила озброєння, яке противник залишив при відступі.

На Донбасі знешкодили засідку бойовиків На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ
Теми: Новини ООС
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