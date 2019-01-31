У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі за добу

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Втрат серед ЗСУ немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 30 січня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, тричі велися обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з ручних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї у районі населених пунктів Павлопіль, Мар'їнка, Новомихайлівка.

Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції у районі населеного Кряківки, Хутора Вільний, Попасної, Кримського.

"За даними розвідки, 30 січня, двох окупантів знищено, троє отримали важкі поранення. Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, українські військові на Донбасі знешкодили засідку бойовиків. Розвідгрупа нейтралізувала бойовиків і захопила озброєння, яке противник залишив при відступі.