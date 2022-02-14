На Донбасі збільшилась кількість обстрілів з боку окупантів, - ООС

Крім цього, за даними штабу, противник продовжує нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

"Окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. У порівнянні з 12.02 - кількість обстрілів з боку ворога збільшилась", - йдеться в повідомленні.

Водночас станом на 8 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Підрозділи, які входять до складу Об’єднаних сил, виконують взяті на себе зобов’язання щодо дотримання мінських домовленостей та знаходяться в готовності до своєчасного й адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України", - закликають в штабі.