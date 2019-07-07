На Донбасі постраждали п'ятеро українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 8 разів використали заборонену Мінськом зброю

На Донбасі 6 липня збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири - бойове травмування. Про це повідомили у пресс-центрі штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що 8 разів бойовики здійснювали обстріли із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися в районі Широкиного, Лебединського, Мар'їнки, Паврополя, Богданівки, Водяного, Гнутового, Старогнатівки, Красногорівки, Хутора Вільного, Піщевика, Новотошківського, Новолуганського, Південного, Світлодарська. За даними розвідки 6 липня трьох окупантів знищено.

Від початку поточної доби, 7 липня, бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил - у районі Широкиного, Новолуганського, Новоолександрівки та Золотого-4.

Напомним, 5 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали шестеро україських військовослужбовців.

Раніше РБК-Україна писало, що за повідомленням української сторони Спільного центру з контролю та координації, спостерігачі зафіксували на околиці окупованого населеного пункту Патріотичне сліди від розриву снарядів 122-го калібру та пошкодження будівель внаслідок розльоту осколків.