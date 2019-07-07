ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі постраждали п'ятеро українських військових

Новини » Надзвичайні події    07.07.2019 - 07:32
На Донбасі постраждали п'ятеро українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 8 разів використали заборонену Мінськом зброю

На Донбасі 6 липня збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири - бойове травмування. Про це повідомили у пресс-центрі штабу операції Об'єднаних сил у Facebook

Зазначається, що 8 разів бойовики здійснювали обстріли із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися в районі Широкиного, Лебединського, Мар'їнки, Паврополя, Богданівки, Водяного, Гнутового, Старогнатівки, Красногорівки, Хутора Вільного, Піщевика, Новотошківського, Новолуганського, Південного, Світлодарська. За даними розвідки 6 липня трьох окупантів знищено.

Від початку поточної доби, 7 липня, бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил - у районі Широкиного, Новолуганського, Новоолександрівки та Золотого-4. 

Напомним, 5 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали шестеро україських військовослужбовців.

Раніше РБК-Україна писало, що за повідомленням української сторони Спільного центру з контролю та координації, спостерігачі зафіксували на околиці окупованого населеного пункту Патріотичне сліди від розриву снарядів 122-го калібру та пошкодження будівель внаслідок розльоту осколків.

Бойовики на Донбасі продовжують використовувати заборонене озброєння На Донбасі зранку зафіксовано 3 ворожих обстріли
Новини України Донбасраненые
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся