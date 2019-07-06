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На Донбасі зранку зафіксовано 3 ворожих обстріли

Новини » Надзвичайні події    06.07.2019 - 13:22
На Донбасі зранку зафіксовано 3 ворожих обстріли
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 6 липня 2019, бойовики тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики 3 рази відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував міномети 82-го та 120-го калібрів.

Так, з мінометів 82-го калібрів, станкових та ручних гранатометів, а також стрілецької зброї російські найманці обстрілювали українські позиції в районі Хутора Вільного та Широкиного.

Крім того, в районі Новотошківського противник випустив по позиціям українських військових 42 міни 120-го калібру та 7 мін 82-го калібру. Обстріл тривав у період з 5:50 до 6:35.

Зазначається, що від початку доби втрат серед підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

карта оос

Ситуація на Донбасі станом на 6 липня 2019

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про чергові спроби російсько-окупаційних сил звинуватити підрозділи Об'єднаних сил в обстрілі окупованих населених пунктів. Бойовики обстріляли Азов та Патріотичне.

Додамо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 5 липня, постраждали шестеро українських військовослужбовців. Збройні формування Російської Федерації 12 разів застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 мм.

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