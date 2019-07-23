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На Донбасі бойовики порушили перемир'я

Новини » Суспільство    23.07.2019 - 20:59
На Донбасі бойовики порушили перемир'я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики один раз порушили режим припинення вогню

На Донеччині з початку текущех доби 23 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

Як повідомляється, бойовики відкривали вогонь по українським захисникам з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкрив вогонь по нашим захисникам з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Луганського з напрямку Нижнього Лозового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупований Донецьк прибули російські групи снайперів з завданням - підготовка і здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження ОБСЄ СММ.

Крім того, на Донбасі з початку доби 22 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил дотримується перемир'я. За добу бойовики не вчинили жодного обстрілу.

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Теми: Новини ООС
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