На Донбасі з ранку дотримується режим припинення вогню

Ситуація в зоні ООС на Донбасі залишається під контролем українських військових

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с утра 12 марта соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Авдеевки. Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условий прекращения огня", - добавили в штабе.

Напомним, ранее Генштаб сообщил, что укомплектованность войск на Донбассе основными образцами вооружения и военной техники составляет 99%.

Накануне генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что миротворцы ООН на Донбассе могли бы обеспечить выполнение минских соглашений.

"Сейчас мы видим, что нет единого понимания того, какой будет такая операция с точки зрения размера, сферы охвата мандата. Я хотел бы подчеркнуть одну вещь: такая операция должна будет выполнить то, что у нас есть, а это - минские соглашения. Миротворческая операция не будет направлена ни на что иное, кроме этого", - сказал он.