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На Донбасі з ранку дотримується режим припинення вогню

Новини » Суспільство    16.02.2019 - 13:31
На Донбасі з ранку дотримується режим припинення вогню
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Українська сторона сьогодні ще не фіксувала обстрілів

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з ранку 16 лютого дотримується режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Міноборони Олександра Мотузяника.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, з ранку і станом на 12:00 в районі відсічі і стримування російської агресії в Донецькій і Луганській областях обстрілів поки не фіксувалося.

"Втрат в рядах українських військ з початку цієї доби немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об'єднаних сил", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, в ході бойових дій на Донбасі 15 лютого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення. В цілому противник 9 разів порушив режим припинення вогню, в тому числі 6 разів з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель на Мюнхенській конференції з безпеки заявила, що сторони, які беруть участі у переговорах по Донбасу, далекі від повного врегулювання.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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