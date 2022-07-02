На Донбасі знищено склад з боєприпасами росіян (відео)

На сході України вибухнув склад з боєприпасами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

На відео видно, як відбувається вибух та клуби диму підіймаються в небо.

"Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України", - йдеться в підписі до кадрів.

Як повідомлялось, у Генштабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1", вартістю майже 15 мільйонів доларів.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти втратили ще 120 своїх військових. Також було знищено вісім безпілотників та півдесятка танків.

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