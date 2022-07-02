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На Донбасі знищено склад з боєприпасами росіян (відео)

Фото: на Донбасі знищено склад з боєприпасами росіян (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На сході України вибухнув склад з боєприпасами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України", - йдеться в підписі до кадрів.

На відео видно, як відбувається вибух та клуби диму підіймаються в небо.

Як повідомлялось, у Генштабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1", вартістю майже 15 мільйонів доларів.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти втратили ще 120 своїх військових. Також було знищено вісім безпілотників та півдесятка танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в Україні