На Донбасі померли троє українських військових, причина не в обстрілах

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил з початку тижня померли троє українських військових. Причиною смерті стало різке погіршення стану здоров'я.

Про це повідомили в штабі ООС.

Зокрема, 28 липня помер солдат Артур Бахнарь, 29 липня - солдат Сергій Вергун. Сьогодні, 30 липня, помер старший сержант Володимир Перекрьостов.

"З початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів і мужніх захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров'я. З приводу тяжкої втрати висловлюємо щирі і глибокі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять героям", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, з 27 липня на Донеччині діє режим повного припинення вогню. За цей період ні один український військовий не загинув і не був поранений.

Як повідомляло РБК-Україна, за сьогодні, 30 липня, бойовики двічі обстріляли позиції ООС, при цьому постріли були не прицільними, українські військові не відкривали вогонь у відповідь.

головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак заявив про відсутність ескалації в зоні проведення ООС на Донбасі.