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На Донбасі помер поранений під Мар'їнкою боєць

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 16:27
На Донбасі помер поранений під Мар'їнкою боєць
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Військовий отримав важкі поранення

У зоні ООС на Донбасі у четвер, 4 липня, помер український військовослужбовець Едуард Лобода, якого було поранено під Мар'їнкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

На Донбасі помер поранений під Мар'їнкою боєць

У прес-центрі зазначили, що боєць ООС отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання.

"Командування об'єднаних сил висловлює співчуття родині та близьким старшого солдата Едуарда Лободи, який сьогодні, 4 липня, помер від важких поранень, отриманих у ході виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в зоні ООС на Донбасі у четвер, 4 липня, у результаті обстрілу бойовиків отримав поранення український військовослужбовець.

Як писало РБК-Україна раніше, ситуація на Донбасі за минулу добу, 3 липня, загострилася - в результаті обстрілів бойовиків були поранені 5 українських військовослужбовців. Так, збройні формування Російської Федерації 29 раз порушили режим припинення вогню, 13 раз застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 120 і 82 мм.

Додамо також, 2 липня бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, у результаті чого отримали поранення двоє волонтерів-медиків. Розпочато кримінальне розслідування, поліція кваліфікувала справу як "терористичний акт".

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