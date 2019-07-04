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На Донбасі поранені п'ять українських військових

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 07:13
На Донбасі поранені п'ять українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики провели за добу 29 обстрілів

Ситуація на Донбасі протягом минулої доби, 3 липня загострилась - внаслідок обстрілів отримали поранення п'ятеро українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню, 13 разів застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Водяне, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Лебединське, Новогригорівка, Красногорівка, Зайцеве, Травневе, Новолуганське, Південне, Попасна, Майорське, Новгородське, Кримське.

"У результаті ворожих обстрілів п’ять українських військовослужбовців отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки 3 липня одного окупанта знищено та семеро поранено", - зазначили в прес-центрі.

Від початку поточної доби, 4 липня, противник тричі обстріляв українські позиції. 

 

Нагадаємо, 2 липня, бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, в результаті чого отримали поранення двоє волонтерів-медиків. Відкрито кримінальне провадження, поліція кваліфікувала справу як "терористичний акт".

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