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На Донбасі українські військові за добу знищили майже 200 окупантів

Фото: за останню добу на Донбасі ЗСУ знищили майже 200 окупантів (t.me/informnapalm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські військові в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" за останню добу відбили 4 ворожі атаки. Противник відступив, втративши близько 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТГ "Схід".

Протягом 8 травня противник здійснив 4 атаки українських позицій. Всі спроби противника прорвати оборону Збройних сил України виявилися безуспішними. Ворог зазнав втрат і відступив. У зоні відповідальності ОТГ "Схід" тривають бої.

За останню добу ЗСУ на Донбасі знищили:

  • особового складу - до 190;
  • танків-15;
  • БТР - 12;
  • БМП - 12;
  • МТЛБ - 1;
  • ББМ-1;
  • мінометних розрахунків-1;
  • автотранспортної техніки-6;
  • паливозаправників-1;
  • БПЛА-2.

Нагадаємо, на півдні України за останню добу російські окупанти втратили 80 осіб.

Відзначимо, з початку війни в Україні російська армія вбитими втратила понад 25 тисяч осіб.

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