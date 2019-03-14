На Донбасі українські військові збили безпілотник бойовиків

Бойовики намагалися використовувати БПЛА з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів ООС

Беспилотный летательный аппарат "Фантом-4" незаконных вооруженных формирований был сбит возле населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что боевики пытались использовать квадракоптер с целью уточнения построения системы обороны подразделений ООС.

"С целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4. Благодаря согласованным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В настоящее время БПЛА передан специальным подразделениям для изучения собранной им информации.

Фото: сбитый БПЛА (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, ранее российско-оккупационные войска обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Добавим, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение суток по состоянию на утро 14 марта двое украинских военных получили ранения.