На Донбасі українські військові відбили 9 атак окупантів та знищили ударний гелікоптер

На Донецькому та Луганському напрямках Збройні сили України відбили 9 атак ворога та завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області війська РФ вбили ще 4 мирних мешканців.

Також ми писали, що вчора, 6 травня, на Донбасі українські захисники відбили 8 атак і знищили ворожу техніку.

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