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На Донбасі українські військові відбили 9 атак окупантів та знищили ударний гелікоптер

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Субота 07 травня 2022 22:37
На Донбасі українські військові відбили 9 атак окупантів та знищили ударний гелікоптер ЗСУ на Донбасі відбили атку ворога (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Донецькому та Луганському напрямках Збройні сили України відбили 9 атак ворога та завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.

Зокрема, українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області війська РФ вбили ще 4 мирних мешканців.

Також ми писали, що вчора, 6 травня, на Донбасі українські захисники відбили 8 атак і знищили ворожу техніку.

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