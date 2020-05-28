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На Донбасі утримується режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 13:20
На Донбасі утримується режим "тиші"
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Українські військові перебувають у повній бойовій готовності

Від початку доби збройні формування Російської Федерації не обстрілювали українські позиції на Донбасі. Таким чином там утримується режим "тиші".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, від початку доби, станом на 12:00, бойовики на Донбасі активності не проявляли. Українські військові контролюють ситуацію на лінії розведення військ та дотримуються режиму тиші, перебуваючи у повній бойовій готовності.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 травня, окупаційні війська на Донбасі не дотрималися режиму "тиші" та 7 разів, обстрілявши українських військових.

Крім того, 27 травня збройні формування Російської Федерації прицільно обстрілювали ділянку розведення сил неподалік Золотого.

Разом з тим, повідомлялося, що на засіданні Ради безпеки ООН російська делегація фактично вдалася до шантажу, говорячи про припинення вогню у глобальних конфліктах, в тому числі й на Донбасі.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
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