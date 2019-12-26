У Франції сталося масове отруєння чадним газом

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Першу медичну допомогу надали 72 особам, серед яких були діти

У місті Карлепоне (Франція) внаслідок отруєння чадним газом 21 людину госпіталізували з різдвяного богослужіння . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

Зазначається, що під час різдвяної служби була госпіталізована 21 людина.

"Двоє з постраждалих перебували у тяжкому стані , ще 19 осіб були госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що всього з будівлі храму в місті Карлепон евакуювали понад 150 вірян.

Відомо, що під час різдвяної служби віряни почали скаржитися на головний біль. Люди викликали рятувальників прямо до церкви під час богослужіння. У свою чергу, вони зафіксували у приміщенні підвищений вміст чадного газу.

Потім усіх 150 осіб, які перебували в церкві, евакуювали. Першу медичну допомогу надали 72 особам, серед яких були діти та пенсіонери.

Нагадаємо, у французькому місті Безансон сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали троє людей, серед них - підліток. На місці стрілянини поліція знайшла 15 гільз. Повідомляється, що стрілки були в масках. За різними даними їх було троє чи четверо, вони встигли втекти.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні у Франції лікаря-анестезіолога Фредеріка Пеше підозрювали у в навмисному отруєнні 17 людей. Його звинувачували у тому, що він навмисно втручався в процедуру анестезії своїх колег, щоб створити надзвичайну ситуацію і потім врятувати пацієнта.