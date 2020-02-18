На Донбасі із трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петрівському, - Хомчак

На Донбасі із трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петрівському. По Золотому не було жодних проблем з моменту розведення. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак в ході прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, "сьогодні ми не говоримо про ділянки розведення".

"Бо із трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петрівському. По Золотому не було жодних проблем з моменту розведення", - заявив він.

Раніше Хомчак заявив, що всі українські позиції знаходяться під контролем військ України, українські втрати - 1 боєць загинув, троє поранених і двоє контужених в результаті наступу бойовиків на Донбасі. За його словами, бойовики запросили режим тиші і він зберігається з 10 години ранку. Також Хомчак уточнив, що в результаті боїв противник зазнав таких втрат: 4 загинуло і 6 поранено.

За словами президента України Володимира Зеленського, після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових.

Раніше також противник назвав свій сьогоднішній наступ на Донбасі спробою прориву нібито Збройних сил України.

У штабі в черговий раз підкреслили, що бойовики при спробі прорвати позиції українських військових отримали відсіч і запросили режим "тиші", щоб забрати з поля бою поранених і вбитих.