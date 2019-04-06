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На Донбасі на території туристичної бази виявили склад боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 20:28
На Донбасі на території туристичної бази виявили склад боєприпасів
Фото: склад артилерійських снарядів (facebook.com/pressjfo.news)

Зі складу вилучили 164 артилерійські снаряди

Військова контррозвідка Служби безпеки України виявили на території туристичної бази в Луганській області склад з боєприпасами, який був залишений російськими окупаційними військами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як повідомляється, склад бойовиків був виявлений на території непрацюючого кемпінгу туристичної бази в селі Денежникове Новоайдарського району Луганської області.

Зазначається, що військові групи розмінування виявили та вилучили зі складу 164 артилерійські снаряди калібру 152 мм та підривники до них у кількості 252 штуки.

"На даний час спільно з ДСНС вирішується питання щодо місця та часу знищення непридатних до подальшого використання боєприпасів", - додали у відомстві.

На Донбасі на території туристичної бази виявили склад боєприпасів

 

Нагадаємо, що від початку поточної доби, 6 квітня, бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру українські позиції поблизу Павлополя та Зайцевого. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Додамо, станом на ранок 6 квітня на Донбасі не працюють контрольні пункти в'їзду-виїзду "Гнутове" та "Мар'їнка". КПВВ "Гнутове" закритий на реконструкцію, а пункт пропуску "Мар'їнка" був закритий через ворожий обстріл.

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