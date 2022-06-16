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На Донбасі тероборона збила російський вертоліт: з'явилося відео

Фото: російський вертоліт Мі-35М збили на Донбасі (wikimedia.org Vitaly V. Kuzmin)
Автор: Юлія Бойко

Бійці територіальної оборони на Донбасі збили російський військовий вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"У Донецькій області бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт Мі-35М", - йдеться в підписі до опублікованого відео.

На опублікованих кадрах видно, як вертоліт противника загоряється і падає в поле після влучної стрільби українських бійців.

Нагадаємо, раніше цього тижня Збройні сили України збили російський вертоліт поблизу Миколаївки в Херсонській області.

А під Ізюмом в Харківській області був знищений російський вертоліт Ка-52.

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