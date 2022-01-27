На Донбасі протягом доби зберігалася "тиша"

У середу, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних формувань РФ. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС .

"За минулу добу, 26 січня, і станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.