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На Донбасі протягом доби зберігалася "тиша"

Автор: Артур Родивилов

У середу, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних формувань РФ. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"За минулу добу, 26 січня, і станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, 25 січня бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Двоє військових отримали поранення.

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