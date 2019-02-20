На Донбасі за добу поранено трьох військових

За даними розвідки, 19 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 19 февраля российские оккупационные войска 16 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного вооружения, ранены трое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе отмечают, что это наибольшее применение противником средств огневого поражения с начала текущего года.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников: вблизи населенного пункта Лебединское, возле Водяного и Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник 11 раз обстрелял украинских защитников: в районе Новотошковского, Золотого-4, Новозвановки, Катериновки и Луганского.

По данным разведки, 19 февраля трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Катериновка.

Напомним, группа сил специальных операций на Донбассе в понедельник, 18 февраля, после непродолжительного боя захватила в плен боевика.