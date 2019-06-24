На Донбасі за добу поранені троє українських військових

На Донбасі протягом минулої доби, 23 червня, бойовики провели 34 обстріли, васлідок яких дістали поранення троє українських військових з числа операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

За добу бойовики вісім разів застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 152 мм, міномети калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил біля н.п. Павлопіль, Авдіївка, Водяне, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка, Лебединське, Широкине, Опитне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 16 разів біля н.п. Шуми, Південне, Травневе, Новолуганське, Майорськ, Новгородський, Щастя, Світлодарськ, Луганське, Кримське.

"За минулу добу три українських військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь...За даними розвідки 23 червня двох окупантів було знищено та ще двох поранено", - зазначили в штабі

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв українські позиції. Умови припинення вогню з української сторони дотримуються.

Нагадаємо, 22 червня в зоні проведення операції ООС на Донбасі загинув один український військовий, ще 8 бійців отримали поранення. Російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по українських позиціях.