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"Влада ЛНР" має намір "приватизувати" порожнє житло, - Лисянський

Новини » Політика    21.10.2018 - 15:37
Фото: Павло Лисянський (facebook.com/pavllis)
Фото: Павло Лисянський (facebook.com/pavllis)

Бойовики хочуть заселити в порожні квартири військових лікарів

"Місцева влада" "ЛНР" складає списки порожніх квартир і розробляє механізм легітимізації рейдерського захоплення цієї житлоплощі. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник уповноваженого ВРУ з прав людини у Донбасі Павло Лисянський.

"За джерелами інформації, які у мене є, "ЛНР" "місцева влада" почала обговорювати так звану "програму розвитку ЛНР". Так от - в рамках цієї програми стало обговорюватися питання того, що дуже багато житла пустує. Вони почали обговорювати питання того, що це житло треба передати у "власність їх комунального суспільства". Іншими словами, вони розробляють механізм, щоб надати законності рейдерському захопленню житла", - розповів він.

За його словами, "владі ЛНР" це потрібно, щоб у порожні квартири розселяти військових і лікарів.

"Їм це потрібно, їм ці квартири потрібні, щоб розселяти військових та лікарів, які прибувають. Місцеві жителі бачать, що заїжджають російські військові.. Вони розробляють таку подобу закону, вони його поки що обговорюють. Там же нещодавно була інформація, що лікарям заборонили виїзд на територію України і РФ. За моєю інформацією, квартири потрібні лікарям і військовим. Адже там вже були випадки, коли квартири забирали. Йдеться про однокімнатні квартири. Я думаю, що за красивими словами про "розквартирування", вони будуть просто захоплювати житло", - повідомив він.

За його словами, місцеві жителі розповідали, що так звані влади ходили по хатах і складали списки квартир, що пустують.

"Коли Україна відновить цілісність - це все буде нівельовано(незаконне захоплення і продаж квартир).Місцеві кажуть, що складаються списки так званими місцевими адміністраціями порожніх квартир. Мені повідомили про таких діях в Антрациті, Красному Лучі та Свердловську", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у співпраці з терористами "ДНР".

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