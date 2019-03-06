На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Ситуація в зоні ООС на Донбасі залишається напруженою

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранены двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 5 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Лебединского, Водяного, Широкино, Песков, Авдеевки и Крымского. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Кроме того, по данным разведки, вчера одного боевика ликвидировали, еще двое получили ранения. С утра обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала марта боевики 4 раза обстреляли мирных жителей на Донбассе.

Также вчера сообщалось, что на оккупированных территориях зафиксированы новые единицы тяжелого вооружения боевиков. Кроме того, вооруженные формирования РФ впервые с начала года применили танки. Также не первую неделю почти каждый день по позициям ООС ведется огонь из артиллерии калибра 122 мм.