Бойовики 4 рази обстріляли цивільних на Донбасі з початку березня

Ілюстративне фото (facebook.com LifeAfterAto)

У результаті обстрілів постраждалих серед цивільних немає

Від початку березня бойовики чотири рази обстріляли цивільне населення на Донбасі у населених пунктах Травневе, Новолуганське та Зайцеве. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook штабу ООС.

Відповідну інформацію надала українська сторона СЦКК.

"Протягом перших чотирьох днів весни українська сторона СЦКК зафіксувала вже чотири обстріли населених пунктів на Донеччині та Луганщині з боку російсько-терористичних військ", - сказано у повідомленні.

Фото: обстріли

Зазначається, що 1 березня бойовики з напрямку населеного пункту Доломітне обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (11 пострілів). Внаслідок цього пошкоджено дах та фасад будівлі колишнього магазину, а також асфальтну дорогу по вул. Центральна.

Під час обстрілу на автобусній зупинці, поблизу території насосної станції, перебували 15 місцевих мешканців, у тому числі одна дитина. Розриви гранат сталися у безпосередній близькості до цієї групи цивільних осіб. Підкреслюється, що ніхто з мирних мешканців не отримав поранень.

У той же день бойовики з напрямку населеного пункту Гольмівський обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм цивільну інфраструктуру ТОВ "Бахмутський аграрний союз" у населеному пункті Новолуганське Донецької області.

У результаті обстрілу було зруйновано дах господарчої будівлі, знищені два автомобілі працівників агрофірми, завдано значних руйнувань будівлі стайні, пошкоджено зовнішню стіну будівлі ферми. Також пошкоджені стіни двох сховищ, паркан та внутрішні автошляхи, стовпи та лінії електромережі (ферма частково залишилась без електрики), зруйновані вікна у стайнях, пошкоджено обладнання ферми. При цьому працівники підприємства, які знаходились на території, не постраждали.

Крім того, 3 березня російсько-терористичні війська обстріляли населений пункт Зайцеве з мінометів калібру 82 мм (десять мінометних мін), дві з яких влучили у житловий сектор. Внаслідок цього пошкоджено чотири житлові будинки, їх власники не постраждали.

Крім того, 3 березня окупанти знову обстріляли цивільну інфраструктуру ТОВ "Бахмутський аграрний союз", унаслідок чого пошкоджені господарча будівля агрофірми, газопровід, обладнання та вікна. Поблизу обстрілів перебувало сім робітників підприємства, однак вони не постраждали.

"Варто зазначити, що під час обстрілу території ТОВ "Бахмутський аграрний союз" на автобусній зупинці у 150 метрах від вибуху знаходилось приблизно 45 чоловік, які очікували прибуття рейсового автобусу", - поінформували у прес-центрі.

Нагадаємо, в районі проведення ООС за минулу добу, 4 березня, бойовики застосували міномети для обстрілів двох населених пунктів Донбасу - Зайцеве і Новолуганське.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі у понеділок, 4 березня 2019 року, загинув український військовослужбовець.