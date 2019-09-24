На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Протягом минулої доби 23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник, порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Крім того, обстріли велиися неподалік Богданівки,поблизу Новотроїцького, Водяного, Пищевика, Гнутового, Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки.

Також обстрілювали позиції українських військових біля Луганського, Попасної, поблизу Оріхового, Травневого, Зайцевого.

"За минулу добу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", - говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню - біля Красногорівки та Травневого.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом доби 22 вересня зафіксувала 100 вибухів у Донецькій області та пʼять порушень припинення вогню в Луганській.

РБК-Україна писало, за добу 22 вересня бойовики порушували режим припинення вогню 15 разів. Один військовий отримав поранення середнього ступеня важкості.