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На Донбасі поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 19:27
На Донбасі поранені двоє українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

З початку доби 23 вересня бойовики 7 раз обстріляли позиції ООС

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) від початку доби, 23 вересня, бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ООС.

Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції українських військових з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив шість обстрілу позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Новотроїцького; поблизу Харчовика; тричі поблизу ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій ООС - поблизу Зайцевого зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 вересня, бойовики порушували режим припинення вогню 15 разів. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що за даними української розвідки, командування російських окупаційних військ початок більш активно застосовувати диверсионно-розвідувальні і снайперські групи на Донбасі. За повідомленням Міноборони, на Донбас почали залучатися диверсійні підрозділи, які три місяці готувалися в Ростовській області РФ до ведення "партизанської війни".

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