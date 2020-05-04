На Донбасі за добу поранені четверо військовослужбовців

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та троє - бойові травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися з заборонених Мінськом мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, обстрілювали позиції ООС біля Широкиного, Богданівки, Авдіївки, Кам'янки, Пищевика, Старогнатівки.

Крім того, з мінометів вогонь вели по захисниках Оріхового, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли українських захисників зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів в районі Кримського. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

РБК-Україна писало, що у суботу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох військовослужбовців.