На Донбасі за добу поранені четверо українських військових

Бойовики з ранку три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) в ходе боевых действий 18 февраля ранены четверо украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением артиллерийских систем и минометов. Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 18 февраля девять боевиков ликвидировали и одного взято в плен. С начала текущих суток противник трижды обстрелял украинские позиции.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины назвали число украинских военных в плену на Донбассе. По состоянию на сегодня боевики удерживают 41 военнослужащего.

Отметим, вчера в Службе безопасности Украины заявили, что нападения на церкви организованы с оккупированного Донбасса.