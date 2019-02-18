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Напади на церкви в Україні організовані з окупованого Донбасу, - СБУ

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 12:25
Напади на церкви в Україні організовані з окупованого Донбасу, - СБУ
Фото: Василь Грицак (academy.ssu.gov.ua)

Грицак заявив, що ФСБ РФ погоджує напади на культові споруди в Україні

Плани з дестабілізації ситуації на релігійному грунті організовані з території окупованого РФ Донбасу, а також напади на культові споруди узгоджуються з Федеральною службою безпеки РФ. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак в ході координаційної наради керівників правоохоронних органів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у СБУ є інформація, що "напади на культові споруди організовані з території окупованого Донбасу... плани з дестабілізації ситуації на релігійному грунті узгоджуються з ФСБ Ростовської області".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці будуть діяти жорстко у відповідь на можливі злочини на ґрунті релігійної ворожнечі.

Аваков підкреслив неприпустимість актів свавілля і екстремізму на ґрунті релігійної ворожнечі чи нетерпимості в зв'язку з наданням автокефалії Українській православній церкві. Крім того, в МВС закликали політичних і громадських діячів утриматися від провокацій і спроб дестабілізувати ситуацію в країні.

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