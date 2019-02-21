На Донбасі за день поранені двоє українських військових

Ілюстративне фото (facebook.com desnaukr)

Бойовики за день 5 разів обстріляли українських військових

Бойовики за день, 21 лютого, 5 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

Зазначено, що 2 обстріли здійснили із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ 5 разів, два з яких - із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями", - сказано у повідомленні.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції українських захисників:

з мінометів калібру 82 мм - біля населеного пункту Піски;

зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів - у районі населеного пункту Водяне;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу села Павлопіль.

При цьому у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв українських захисників з мінометів калібру 82 мм та протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Кримське.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене мінськими угодами. Втрати противника уточнюються", - зазначили у прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 20 лютого, в результаті обстрілу з боку бойовиків у районі ООС український військовий отримав смертельне поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі 19 лютого бойовики 16 раз порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням забороненого озброєння, були поранені троє військовослужбовців.

Додамо, президент Петро Порошенко в ході свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств.