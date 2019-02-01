На Донбасі за добу поранено одного військового

Бойовики вчора шість разів порушили режим припинення вогню

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 31 января в ходе боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник шесть раз нарушил режим прекращения огня в районе поселка Пески, Крымского, Кряковки, Вольного и Станицы Луганской.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, одного боевика ликвидировали, двое получили ранения. С утра противник огонь не открывал.

Напомним, накануне в ООН назвали число погибших и пострадавших вследствие войны на Донбассе. В частности, погибли 12,8-13 тысяч человек - 3,3 тыс. мирных жителей, 4 тысячи украинских военных и 5,5 тысяч представителей вооруженных формирований. 27,5-30 тысяч человек получили ранения (7-9 тысяч гражданских, 9-10 тысяч украинских военных и 12-13 тысяч представителей вооруженных формирований).

Отметим, вчера стало известно, что в первую неделю февраля состоится передача заключенных с временно оккупированных территорий Донбасса.