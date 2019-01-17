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На Донбасі за день поранено 1 українського військового

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 18:10
На Донбасі за день поранено 1 українського військового
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за день 7 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Бойовики за день 7 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці в Facebook.

Як зазначається, в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ з ПТРК, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селища Південне.

"В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції українських військових поблизу селища Піски з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Також зі стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Невельське.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - додали у відомстві.

На Донбасі за день поранено 1 українського військового

Нагадаємо, за інформацією міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, спеціальна місія ЄС наприкінці січня поточного року вивчатиме питання зміцнення українського Донбасу

Також РБК-Україна писало, що у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій 16 січня постраждали 10 українських військових.

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