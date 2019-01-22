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На Донбасі бойовики один раз обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 18:23
На Донбасі бойовики один раз обстріляли позиції ООС
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики обстріляли працівників ДСНС при обстеженні газопроводу Мар'їнка-Красногорівка

На Донбасі за день, 22 січня, противник здійснив один обстріл позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник обстріляв представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил, які здійснювали гуманітарне розмінування для забезпечення ремонтних робіт газопроводу поблизу міста Мар'їнка. В результаті обстрілу російсько-окупаційних військ отримав поранення сержант служби цивільного захисту Артем Меленчук.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

На Донбасі бойовики один раз обстріляли позиції ООС

Нагадаємо, сапер піротехнічного підрозділу Головного управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області отримав поранення при обстеженні газопроводу Мар'їнка-Красногорівка.

 

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Теми: Новини ООС
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