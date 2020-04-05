На Донбасі доба минула без втрат

На Донбасі 4 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Бойовики застосовували заборонені до розміщення біля лінії розмежування міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Завдяки ефективному використанню чергових вогневих засобів українським захисникам вдалось вчасно і результативно відреагувати на всі ворожі провокації", - зазначили у штабі ООС.

Сім обстрілів з боку окупаційних військ зафіксували підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По оборонцях Широкиного, Тарамчука і Новомихайлівки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Великокаліберні кулемети проти українських військових бойовики застосували поблизу населених пунктів Славне, Водяне і Опитне, а стрілецьку зброю - в районі села Павлопіль.

Зазначається, що на цих напрямках підрозділи ООС оперативно припиняли вогневу активність противника, тому ворожі обстріли були нетривалими.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили сім обстрілів із забороненого мінськими угодами важкого озброєння.

Двічі окупанти обстріляли українських військових поблизу Оріхового.

"Тут ворог з напрямку Золотого-5 випустив по наших опорних пунктах дев’ять мін 82-го калібру та сім пострілів з гранатометів різних систем", - зазначили у штабі ООС.

В околицях Новотошківського бойовики випустли вісім мін з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Ще дві міни 82-го калібру вибухнули біля опорних пунктів ООС поблизу села Новоолександрівка.

По позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Травневе окупанти випустили 8 мін з мінометів калібру 82 мм, а також стріляли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Вогонь бойовики вели з напрямку селища Гольмівський поблизу Горлівки.

В районі Південного і Новолуганського ворожі війська застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, зі станкових протитанкових гранатометів бойовики обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецьке. В результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка, яку було доставлено до міської лікарні м. Торецьк та надано медичну допомогу.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

За даними розвідки, 4 квітня українські військові ліквідували двох російських окупантів, ще одного - поранили. Також бійці ООС прицільним вогнем знищили ворожі безпілотний літальний апарат та станковий протитанковий гранатомет.

З початку нової доби бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли позиції ООС біля Кам’янки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 квітня окупаційні сили 16 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли було зафіксовано в районі Павлополя, Красногорівки, Кам’янки, Новотроїцького, Опитного, Новотошківського, Оріхового та Луганського. Українським військовим вдалося ліквідувати трьох бойовиків.

Раніше в українській розвідці розповіли, що на окупованій території Донбасу троє мирних жителів підірвалися на мінах. В результаті інциденту двоє цивільних загинули.