На Донбасі доба минула без втрат

Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі, 29 січня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ЗСУ поблизу населених пунктів Піски, Лебединське та двічі поруч з Мар’їнкою, застосувавши гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
У штабі наголосили, що українські військові давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли.
"Вчора, 29 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - повідомили у штабі ООС.
Нагадаємо, 28 січня на Донеччині двоє українських військових підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Військові вижили - у них бойові травми.
Крім того, українські розвідники затримали на Донбасі диверсанта бойовиків "ДНР".