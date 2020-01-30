На Донбасі доба минула без втрат

На Донбасі, 29 січня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ЗСУ поблизу населених пунктів Піски, Лебединське та двічі поруч з Мар’їнкою, застосувавши гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 2 міни;

три рази поряд з Новотошківським - з міномета калібру 120 мм випустили 4 міни та з 82-мм міномета - 14 мін;

поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що українські військові давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли.

"Вчора, 29 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, 28 січня на Донеччині двоє українських військових підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Військові вижили - у них бойові травми.

Крім того, українські розвідники затримали на Донбасі диверсанта бойовиків "ДНР".