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Бойовики на Донбасі застосували заборонену зброю

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 18:40
Бойовики на Донбасі застосували заборонену зброю
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 29 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстрілу, а саме неподалік Мар'їнки і поблизу населеного пункту Піски.

Чотири ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Оріхове і три рази поруч з Новотошківским.

"Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли. Сьогодні, 29 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 січня на Донеччині двоє українських військових підірвалися на невстановленому вибуховий пристрій. Військові вижили - у них бойові травми.

Крім того, українські розвідники затримали на Донбасі диверсанта бойовиків "ДНР".

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