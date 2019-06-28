На Донбасі за добу постраждали троє українських військових

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 27 червня постраждали троє українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що 27 червня противник 34 рази порушив режим припинення вогню з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем і мінометів. Крім того, бойовики відкривали з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовано практично по всій лінії фронту.

Також повідомляється, що за минулу добу один український військовослужбовець був поранений, ще двоє отримали бойові травми. З ранку 28 червня противник здійснив вже три обстріли.

Нагадаємо, на сьогодні запланована одностороння передача чотирьох українських полонених, яких утримували на окупованому Донбасі. Очікується, що після обіду літак із звільненими українцями приземлиться в Києві.

У той же час напередодні Служба безпеки України заявила, що не має даних про передачу полонених з Донбасу.