На Донбасі за добу постраждали семеро українських військових

На Донбасі протягом минулої доби 26 червня збройні формування Російської Федерації 39 разів порушили режим припинення вогню, з них 13 разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомляють у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, обстріли велися у районі Старогнатівки, Кам'янки, Богданівки, Паврополя, Новоселівки другої, Авдіївки, Пісок, Красногорівки, Мар'їнки, Опитного, Водяного, Талаківки.

Також позиції українських захисників обстрілювали поблизу Луганського, Кримського, Зайцевого, Майорська, Новолуганська, Гладосова, Південного, Катеринівки, Травневого.

"За минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє - бойове травмування. За даними розвідки 25 червня двох окупантів знищено", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Опитного, Старогнатівки, Хутора Вільного, Золотого-4, Новгородського, Луганського, Оріхового, Новолуганського.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові зі складу операції Об'єднаних сил у середу, 26 червня, розпочали перший етап розведення сил на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської.

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню, поранено 5 українських військовослужбовців, двоє отримали бойове травмування.