На Донбасі за добу загинули 2 українських військових, ще 2 поранено

Бойовики 25 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 6 червня 2018 року, загинули 2 українських військовослужбовців, ще 2 поранено. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"На превеликий жаль минулої доби, внаслідок бойових дій на Донецькому напрямку два українські захисники загинули та двоє військовослужбовців зазнали поранення", - повідомив він.

Як повідомили у Міноборони, за минулу добу бойовики здійснили 25 прицільних обстрілів українських позицій, підрозділи ООС 15 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку війни було вбито 26 співробітників Служби безпеки України (СБУ).