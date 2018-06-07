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На Донбасі за добу загинули 2 українських військових, ще 2 поранено

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 12:50
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 25 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 6 червня 2018 року, загинули 2 українських військовослужбовців, ще 2 поранено. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"На превеликий жаль минулої доби, внаслідок бойових дій на Донецькому напрямку два українські захисники загинули та двоє військовослужбовців зазнали поранення", - повідомив він.

Як повідомили у Міноборони, за минулу добу бойовики здійснили 25 прицільних обстрілів українських позицій, підрозділи ООС 15 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку війни було вбито 26 співробітників Служби безпеки України (СБУ). 

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Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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