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На Донбассе за сутки погибли 2 украинских военных, еще 2 ранены

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 12:50
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 25 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 июня 2018 года, погибли 2 украинских военнослужащих, еще 2 ранены. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"К большому сожалению за прошедшие сутки, вследствие боевых действий на Донецком направлении два украинские защитника погибли и двое военнослужащих получили ранения", - сообщил он.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки боевики осуществили 25 прицельных обстрелов украинских позиций, подразделения ООС 15 раз открывали адекватный ответный огонь.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала войны были убиты 26 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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