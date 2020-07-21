На Донбасі за добу загинув український військовий, ще один отримав поранення

На Донбасі 20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Бойовики обстріляли українські позиції артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Наголошується, що українські підрозділи рішуче придушили активність противника. За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного і поранили двох загарбників.

З початку поточної доби збройні формування РФ активності не виявляли. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських вояків немає.

Зазначимо, вчора біля населеного пункту Шуми бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю. Одна з куль вбила українського військового.

Нагадаємо, 19 липня на Донбасі бойовики також 17 разів порушили режим "тиші".