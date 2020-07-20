На Донбасі в результаті обстрілу загинув військовий

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу селища Шуми

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики поблизу населеного пункту Шуми застосували автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю.

Під час виконання бойового завдання військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення несумісні з життям.

Нагадаємо, 19 липня на Донбасі бойовики 17 разів порушили режим "тиші".

Крім того, на Донбасі 18 липня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню, поранений один військовий.