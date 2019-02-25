На Донбасі за добу загинув один військовий

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

За даними штабу, ще двоє військових отримали поранення

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в ході бойових дій 24 лютого загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі із застосуванням артилерії калібру 122 мм та мінометів. Зокрема, під обстріл потрапили позиції в районі Водяного, Лебединського, Павлополя, Красногорівки, Новозванівки, Катеринівки, Золотого.

"В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, 24 лютого знищили трьох бойовиків, ще четверо отримали поранення. З ранку противник обстріляв позиції в районі населеного пункту Лебединське з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій території Донецької області поблизу Оленівки мікроавтобус з мирними жителями підірвався на міні, в результаті чого загинули 2 людини.

Відзначимо, минулого тижня в перетині контрольно-пропускних пунктів на Донбасі українська сторона відмовила 121 особі.