На Донбасі за добу загинув один український військовий

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 16 разів обстріляли позиції ООС

Впродовж минулої доби, 17 листопада 2018, в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник 16 разів обстріляв позиції підрозділів об'єднаних сил. При цьому, ворог 10 разів використав озброєння заборонене мінськими угодами.

Бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм в районах населених пунктів Піщане, Жолобок, Новотошківське, Оріхове, Вільний, Троїцьке та Світлодарськ. Крім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного та Світлодарська противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. По опорних пунктах неподалік Мар'їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Під час бойових дій, 17 листопада, поранення несумісне з життям отримав один військовослужбовець об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку доби, 18 листопада, противник відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціям ООС неподалік Гнутового.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню заявила, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати угоди про відведення важкої техніки.