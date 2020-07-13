На Донбасі за добу ліквідували трьох бойовиків 

За даними української розвідки минулої доби 12 липня українські військовослужбовці ліквідували трьох бойовиків. Щонайменше ще 8 осіб російсько-окупаційних військ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Як повідомляється, бойовики зазнали втрат та поранень під час вогню у відповідь від українських військових, які оперативно застосовували штатне озброєння. У штабі зазначають, що бойова активність збройних формувань Російської Федерації не залишатиметься безкарною.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 липня, на Донбасі шість українських військових отримали поранення, бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі загинули два українських військових.

Крім того, у суботу, 11 липня, збройні формування Росії на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, поранено троє українських військовослужбовців.