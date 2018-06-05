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На Донбасі за добу ліквідували двох бойовиків, - розвідка

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 15:04
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Ще шістьох бойовиків поранено

Протягом доби на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ліквідовано двох бойовиків. Про це із посиланням на дані української розвідки повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"За даними розвідки, двох окупантів було знищено та шістьох поранено", - повідомили у штабі.

Також зазначається, що під час бойових дій в районі ООС минулої та поточної доби, 4-5 червня, втрат серед українських захисників немає.

Загалом упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів порушували режим тиші, з них 10 разів застосовували важке озброєння, що заборонене мінськими домовленостями. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що військова контррозвідкою ООС на Донбасі викрила агента так званого "Міністерства держбезпеки" терористичної організації "ДНР". Агент проводив розвідку військових об'єктів ЗСУ, за кожну виконане завдання отримував 15 тис. російських рублів.

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Теги публікації: бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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