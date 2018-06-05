На Донбассе за сутки ликвидировали двух боевиков, - разведка

Еще шесть боевиков ранены

В течение суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) ликвидированы двое боевиков. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено и шесть ранены", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что во время боевых действий в районе ООС за прошлые и текущие сутки, 4-5 июня, потерь среди украинских защитников нет.

В целом на протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска 30 раз нарушали режим тишины, из них 10 раз применяли тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Напомним, ранее сообщалось, что военная контрразведка ООС на Донбассе разоблачила агента так называемого "Министерства госбезопасности" террористической организации "ДНР". Агент проводил разведку военных объектов ВСУ, за каждое выполненное задание получал 15 тыс. российских рублей.