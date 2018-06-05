Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе за сутки ликвидировали двух боевиков, - разведка

НовостиОбщество    05.06.2018 - 15:04
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Еще шесть боевиков ранены

В течение суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) ликвидированы двое боевиков. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено и шесть ранены", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что во время боевых действий в районе ООС за прошлые и текущие сутки, 4-5 июня, потерь среди украинских защитников нет.

В целом на протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска 30 раз нарушали режим тишины, из них 10 раз применяли тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Напомним, ранее сообщалось, что военная контрразведка ООС на Донбассе разоблачила агента так называемого "Министерства госбезопасности" террористической организации "ДНР". Агент проводил разведку военных объектов ВСУ, за каждое выполненное задание получал 15 тыс. российских рублей.

Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе Боевики тайно сосредотачивают военную технику на оккупированной территории Донбасса, - ООС
Теги публикации: боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top